وزير النقل: تقليص الدوام الرسمي بنسبة 50% من مجموع الكادر بالتناوب وحسب الحاجة للحد من انتشار كورونا

2020/03/03 | 14:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوعز وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي ، الثلاثاء ، تقليص الدوام الرسمي بنسبة % 50 لمنسوبي الوزارة وتشكيلاتها من مجموع الكادر بالتناوب وحسب الحاجة للحد من انتشار فايروس كورونا وحفاظا على سلامة الموظفين .وقال لعيبي في بيان وتلقته وكالة صدى , ان هذا الاجراء جاء استنادا الى بيان لجنة الامر الديواني رقم 55

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