العمل: مساعٍ لاستثمار منحة البنك المركزي لإقراض العاطلين

2020/03/03 | 14:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية،عن مساعٍ لاستثمار منحة البنك المركزي لإقراض العاطلين.

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