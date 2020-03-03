2020/03/03 | 14:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. تظاهرة في ميسان ضد تخصيص احدى المستشفيات حجر صحي للمصابين بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/03 | 14:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. تظاهرة في ميسان ضد تخصيص احدى المستشفيات حجر صحي للمصابين بكورونا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. تظاهرة في ميسان ضد تخصيص احدى المستشفيات حجر صحي للمصابين بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).