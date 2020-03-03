2020/03/03 | 14:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..المحاصصة تعصف بحكومة علاوي بعد شهر من المناورات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/03 | 14:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو..المحاصصة تعصف بحكومة علاوي بعد شهر من المناورات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو..المحاصصة تعصف بحكومة علاوي بعد شهر من المناورات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).