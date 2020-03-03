تسريبات تتحدث عن طرح اسم مصطفى الكاظمي مجدداً

2020/03/03 | 14:47 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر من قرب من الأوساط السياسية، الثلاثاء، 03 آذار، 2020، عن إعادة طرح أسم “مصطفى الكاظمي” لرئاسة الحكومة المقبلة.وأخفق البرلمان العراقي بعقد جلسته الاستثنائية للتصويت على كابينة محمد […]

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