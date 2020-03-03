قانوني: لا يمكن لعبد المهدي التخلي عن مهامه او تخويل نائبه بادارة منصبه

2020/03/03 | 14:48 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اكد الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، عدم امكانية رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي التخلي ع...

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