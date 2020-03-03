تعرف على الشركات العالمية التي استفادت من تفشي فايروس كورونا

2020/03/03 | 14:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق تسبب انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول، إلى تعطيل الحياة فيها بشكل كبير والتأثير بشكل سلبي من الشركات الربحية، فضلا عن خلقه ازمة عالمية كبيرة حيث عطل اقتصاد دول وألزم الكثيرين منازلهم، إلا أنه أفاد شركات أخرى تأتي أكثر أرباحها ممن يجلسون في المنازل، ومن أبرزها “نتفليكس”.حيث أن السفر، […]

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