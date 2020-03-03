بالوثيقة... تقليص الدوام الرسمي في وزارة الصناعة والمعادن

2020/03/03 | 14:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الثلاثاء، عن تقليص الدوم الرسمي بنسبة 50% للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب وثيقة حصلت عليها "الغد برس"، تضمنت تقليص الدوام الرسمي بنسبة 50% في وزارة الصناعة والمعادن اعتباراً من 3/3/ 2020 الى 12/3/2020 للحد من انتشار فيروس كورونا.

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