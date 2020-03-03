رصد 50 خرقا لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

2020/03/03 | 14:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، برصد 50 خرقا لوقف العمليات العسكرية خلال الـ24 ساعة الأخيرة،.

وقالت الوزارة في نشرتها على موقعها الرسمي بشأن الوضع في سوريا، انها "رصدت 50 خرقا في محافظات: اللاذقية 21 خرقا، وحلب 20 خرقا، وإدلب 9 خروق، بينما رصد الجانب التركي 35 خرقا في محافظتي: إدلب 23 خرقا، وحلب 12 خرقا خلال الـ24 ساعة الماضية".

واضافت "قام المركز الروسي للمصالحة ورصد تحركات اللاجئين خلال 24 ساعة الماضية، بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 250 سلة غذائية، بلغ إجمالي وزنها نحو 0.913 طن إلى سكان مدينة القامشلي في ريف الحسكة".

وبينت انه "بشكل عام تم تنفيذ 2394 عملية إنسانية، وبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3988.073 طن".

يذكر أن هناك نزاعا مسلحا ما زال مستمرا في سوريا منذ عام 2011.



وقد تم في أواخر عام 2017 إعلان الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا.

وما زالت عمليات تطهير الأراضي السورية من الإرهابيين مستمرة في بعض المناطق، في الوقت الذي يتم فيه الآن، إيلاء الاهتمام الأكبر للعملية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين والنازحين.

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