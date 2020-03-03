إيران تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 77 شخصا و2336 إصابة

2020/03/03 | 14:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 77 شخصا والإصابات إلى 2336 حالة.وقال مساعد وزير الصحة، إن "الإصابات في إيران بفيروس كورونا وصلت إلى 2336 حالة"، بحسب وكالة "رويترز".كما أعلن البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد النواب المصابين بفيروس كورونا الجديد إلى 23 برلمانيا.وأوضح النائب في البرلمان الإيراني، عبد الرضا مصري، في اجتماع مع الصحفيين، أن "المصابين كانوا على تواصل مباشر مع الناس في المدن وحملوا الفيروس من مناطق مختلفة في البلاد".ونصح مصري، النواب المنتخبين حديثا والدوائر الانتخابية بقطع تواصلهم مع الناس في الوقت الراهن، حتى "لا يصابوا بالفيروس ويتضرروا" وخاصة في أيام عيد النيروز الموافق 21 الحادي والعشرين آذار.وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الاثنين، ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 66 حالة، مجددة الدعوة للمواطنين بالبقاء في المنازل.وذكر مساعد وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئیسي، أن "عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 1501، وعدد الوفيات 66 والمتعافين 291"، مشيرا إلى اكتشاف "523 إصابة جديدة و 12 حالة وفاة خلال الـ 24 الساعة الماضية".

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