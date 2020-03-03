تقليص الدوم الرسمي بنسبة 50 % في وزارة النقل

2020/03/03 | 14:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اوعز وزير النقل عبد الله لعيبي ، الثلاثاء ، بتقليص الدوم الرسمي بنسبة % 50 لمنسوبي الوزارة وتشكيلاتها من مجموع الكادر بالتناوب وحسب الحاجة للحد من انتشار فايروس كورونا وحفاظا على سلامة الموظفين .وقال لعيبي في بيان، ان "هذا الاجراء جاء استنادا الى بيان لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 وعملا بأحكام المادة 46 من قانون الصحة العام رقم 88 لسنة 1981 تقرر اتخاذ عدة اجراءات احترازية للوقاية من انتشار فايروس كورونا" .واوضح: "كما تم ايقاف العمل بنظام البصمة مؤقتا والتأكيد على منع التزاور والمراجعة بين اقسام الوزارة واعتماد البريد الالكتروني بدلا عن ذلك ،كذلك وجهنا بايقاف عقد المؤتمرات وورش العمل والاستعانة عنها بالبرامج والمواد المكتوبة وتوزيعها على المعنيين" .واكد على الاقسام المعنية "بضرورة نشر التوعية والارشاد بأستخدام المواد المعقمة والمستلزمات الطبية والوقائية لكافة الموظفين لزرع روح الثقافة العامة في التعامل واخذ الحيطة والحذر من تفاقم انتشار هذا المرض" .

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