ترامب وأصوات الناخبين السود.. آشلي باركر

2020/03/03 | 14:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتبت: آشلي باركر كشفت حملة الرئيس دونالد ترامب 2020 النقاب عن أحدث جهودها من أجل التواصل مع الناخبين السود، معلنةً عن خططها الأولية لفتح أكثر من اثني عشر مركزاً اجتماعياً (تحت عنوان «أصوات سوداء من أجل ترامب») في المناطق ذات الأغلبية السوداء عبر البلاد.مسؤولو الحملة، مثل جاريد كوشنر (صهر ترامب ومستشاره) وبراد بارسكيل (مدير […]

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