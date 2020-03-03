2020/03/03 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بابل

أفاد مصدر قضائي، الثلاثاء (03 آذار 2020)، بصدور حكم جديد على محافظ بابل السابق، كرار العبادي، بقضايا تتعلق بالتزوير.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "محكمة جنايات بابل، اصدرت حكماً بالسجن سبع سنوات لمحافظ بابل السابق كرار العبادي، على خلفية تتهم تتعلق بالتزوير".

وأضاف، أن "محكمة جنايات بابل، أصدرت الحكم غيابياً، بسبب تزوير الوثائق الثبوتية لدى الترشح لمنصب المحافظ".

وأعلنت هيأة النزاهة، مطلع العام الحالي، صدور أمر قبض جديد بحق محافظ بابل المسحوبة يده، مبينة أن الأمر صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

وذكرت الهيأة، في بيان أن "محكمة تحقيق الحلة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبض وتحرٍّ بحق المحافظ وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، إضافة إلى أمر قبض وتحرٍّ بحق مدير بلدية الحلة السابق وفق القرار (160 لسنة 1984)، لقيامهما بتوزيع قطع أراضٍ خلافاً للقانون".

بغداد اليوم- ميسان

تظاهر عدد من أهالي حي القاهرة، وسط محافظة ميسان، الثلاثاء (3 آذار 2020) لمنع اختيار مستشفى وسط الحي محجرا للمصابين بفيروس "كورونا"، بعد الإعلان عن تسجيل حالة إصابة في المحافظة.

وحصلت (بغداد اليوم)، على صور توثق احتج

بغداد اليوم- بغداد

نفى المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، الثلاثاء (03 آذار 2020)، الأنباء التي تحدثت عن وفاة أحد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، في العاصمة بغداد.

وقال البدر، في تصريح، وزع على وسائل الإعلام، تلقته (بغداد اليوم)،

بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة الكهرباء، الثلاثاء (03 آذار 2020)، تسجيل حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، في صفوف الموظفين بعموم دوائر الكهرباء في العراق.

وذكرت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، تابعته (بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مصدر: الحبس 7 سنوات بحق محافظ بابل السابق كرار العبادي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصدر: الحبس 7 سنوات بحق محافظ بابل السابق كرار العبادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).