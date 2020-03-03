رئيس كتلة صادقون يوجه سؤالين لرئيس الجمهورية ويؤكد: التدخل بنقاشات بديل علاوي يعقد المشهد

2020/03/03 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وجه رئيس كتلة صادقون النيابية، عدنان فيحان، الثلاثاء (03 اذار 2020)، سؤالين لرئيس الجمهورية برهم صالح بخصوص ترشيح شخص لرئاسة الوزراء، فيما أكد ان التدخل بنقاشات بديل لمحمد توفيق علاوي يعقد المشهد أكثر.

وخاطب فيحان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، رئيس الجمهورية برهم صالح، قائلاً: "مخالفتك للدستور عقدت المشهد السياسي في ظرف حساس وخطر على العراق، والعودة مرة اخرى تتدخل في نقاشات وطرح الأسماء، تعقيد أكثر للمشهد".

وتساءل فيحان قائلاً": "هل اعطاك الدستور حق التشاور واقتراح اسماء المرشحين؟ دلني على المادة الدستورية التي منحتك هذا الحق".

وأضاف: "اذا كان منصب رئيس الوزراء حق للمكون الشيعي حسب الاعراف التي جرت عليها العملية السياسية، فمن خولك من قوى المكون الشيعي بالتشاور بدل عنها؟".

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد توفيق علاوي، قد قدم، الاحد (01 آذار 2020)، اعتذاره عن التكليف لرئيس الجمهورية برهم صالح الذي وافق عليه وتعهد بتسمية بديل عنه خلال 15 يوماً.

بعد ذلك، أصدرت رئاسة الجمهورية، بياناً، عقب اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة الانتقالية.

وذكرت الرئاسة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "بالإشارة الى بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي حول عدم تمكنه من تشكيل حكومته خلال الفترة الدستورية المحددة، واستناداً الى احكام المادة 76 من الدستور، يبدأ رئيس الجمهورية مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يوماً في نطاق مسؤولياته الدستورية والوطنية".

بغداد اليوم – بغداد

أكد رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة عبد العزيز النجيفي، الثلاثاء (3 آذار 2020)، أنه مع ترشيح أي شخصية مستقلة لرئاسة الوزراء، بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن التكليف.

وقال المكتب الإعلامي للنجيفي في بيان تلقته (بغداد ال

بغداد اليوم- ديالى

كشف مكتب حقوق الانسان في محافظة ديالى، الثلاثاء (03 آذار، 2020) عن إحصائية جديدة لما وصفها بـ"حمى الطلاق"، خلال شهرين، فيما اكد بان المجتمع يواجه اخطر ازمة.

وقال مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ

بغداد اليوم- بغداد

تحدث عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الثلاثاء (3 آذار 2020) عن تحالفات يعقدها حزبه مع المكون السني، وصفها بـ "غير المعلنة".

وقال سلام في حديث لـ (بغداد اليوم): "لدينا تحالفات مع المكون السني غير مع

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