الوكالة الامريكية للتنمية الدولية تقيم ورشة تدريبية عن خطة العمل

2020/03/03 | 15:12 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- تحسين الهسكاني اقيمت اليوم، الثلاثاء الموافق 2020/3/3، ورشة عمل عن خطة العمل لكتابة المشاريع وكيفية تمويلها واستثمارها، من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية والشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في ناحية القوش ضمن محافظة نينوى ولاهالي المنطقة. تضمنت الورشة اساسيات المشاريع واهم المشاريع التي …

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