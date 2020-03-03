قانوني: لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يحل محل عبد المهدي

2020/03/03 | 15:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الخبير القانوني، طارق حرب، الثلاثاء، عدم تحقق الشروط الدستورية التي تخول رئيس الجمهورية ممارسة صلاحيات رئيس الوزراء لتراجع عادل عبد المهدي عن رسالته السابقة ولوجود نائبين لرئيس الوزراء يمارسان صلاحية رئيس الوزراء وبالتالي لا كلام عن المادة 81 من الدستور.وقال حرب، في بيان له تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، “لا مجال دستوري للعمل […]

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