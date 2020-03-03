جهاز المخابرات يجدد العهد بالدفاع عن الدولة ورموزها

2020/03/03 | 15:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد جهاز المخابرات الوطني العراقي اليوم الثلاثاء, العهد لشعب العراق بأن يكون مدافعاً عن الدولة ورموزها وسياقاتها الأصولية في نطاق الواجبات الدستورية الملقاة على عاتقه.

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