نائب: الحكومة المتحزبة لن تجري انتخابات حرة ونزيهة

2020/03/03 | 15:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق اعتبر النائب رياض المسعودي، الثلاثاء، ان الحكومة المتحزبة لجهة ما لن تؤدي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.وقال المسعودي في حديث لموقع “العهد” “سيكون لنا موقف عند ترشيح رئيس الجمهورية اي شخصية بحسب المحددات التي وضعناها”، مبيناً :”نريد شخصاً مستقلاً في اختيار كابينة وزارية من الشخصيات غير المتحزبة، كوننا لا نريد […]

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