صدور حكم بالسجن 7 سنوات بحق محافظ بابل السابق إثر استعمال محرر رسمي مزور

2020/03/03 | 15:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أصدرت محكمة جنايات بابل، اليوم الثلاثاء، حكماً غيابياً بالسجن سبع سنوات بحق محافظ بابل كرار العبادي.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته “يس عراق”، أن “الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل نظرت قضية محافظ بابل المتهم كرار العبادي، واصدرت حكما بالسجن سبع سنوات بحقه، إثر استعمال محرر رسمي مزور”.[…]

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