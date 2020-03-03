حيدر العبادي يضع شرطاً وحيداً لتسلم رئاسة وزراء العراق مجدداً.. تصريح لائتلافه

2020/03/03 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشفت المتحدثة باسم ائتلاف النصر آيات المظفر، الثلاثاء (3 اذار 2020)، عن وضع زعيم الائتلاف حيدر العبادي شرطا وحيدا مقابل تسلم رئاسة الوزراء مجددا.

وقالت المظفر في تصريح صحفي تابعته ( بغداد اليوم )، إن "رئيس الائتلاف حيدر العبادي يرفض التكليف لرئاسة الوزراء في حال ترشيحه من قبل الكتل السياسية".

وأضافت، أنه "سيوافق على ذلك اذا كان ترشيحا من الشعب والجماهير المحتجة".

وكان النائب عن تيار الحكمة اسعد المرشدي كشف، الثلاثاء (03 اذار 2020)، عن استلام رئيس الجمهورية برهم صالح، طلبات ترشيح شخصيات لرئاسة الحكومة المقبلة من جهات مختلفة.

وقال المرشدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك مشاورات مع رئيس الجمهورية برهم صالح، من أجل الإسراع باختيار مكلف قادر على تشكيل الحكومة جديدة"، مبيناً أن "رئيس الجمهورية برهم صالح استلم طلبات لترشيح شخصيات معينة لرئاسة لحكومة الجديدة، وهذه الطلبات قُدمت له من قبل بعض المتظاهرين، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها".

وأوضح، أن "هناك مقترحاً لرئيس الجمهورية برهم صالح، بأن يقدم أكثر من مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، ويتم اختيار أحدهم من قبل الزعامات الوطنية ومن ذوي الخبرة".

وفي وقت سابق من اليوم، تحدث القيادي في التيار الصدري، رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية السابق، حاكم الزاملي، عن محاولات تجريها قوى سياسية بارزة، لترشيح خمسة شخصيات لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال الزاملي في تصريح صحفي، إن "الكتل المعترضة التي أفشلت مهمة محمد توفيق علاوي بدأت تكثف من مفاوضاتها، من أجل تقديم مرشح بديل يضمن تحقيق مكاسبها وحصصها"، متهماً "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وشخصيات أخرى بقيادة هذا الحراك".

وأضاف، أن "من بين الأسماء البديلة والمتداولة في اجتماعات هذا الحراك لرئاسة الحكومة هي كل من فالح الفياض، ومحمد شياع السوداني، وقصي السهيل، واسعد العيداني"، لافتاً إلى أن "كتل هذا الحراك تسعى إلى تشكيل جبهة برلمانية لتمرير مرشحها في البرلمان".

وتابع الزاملي: "لدينا خطوات تصعيدية لمواجهة هذا الحراك، وسنحاول منع تمرير أي مرشح يتبناه هذا الحراك"، مضيفاً: "من الضروري اختيار شخصية وطنية غير فاسدة لموقع رئاسة الحكومة".

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد توفيق علاوي، قد قدم فجر الاثنين 2 اذار 2020 ، اعتذاره عن التكليف لرئيس الجمهورية برهم صالح الذي وافق عليه وتعهد بتسمية بديل عنه خلال 15 يوماً.

بعد ذلك، أصدرت رئاسة الجمهورية، بياناً، عقب اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة الانتقالية.

وذكرت الرئاسة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "بالإشارة الى بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي حول عدم تمكنه من تشكيل حكومته خلال الفترة الدستورية المحددة، واستناداً الى احكام المادة 76 من الدستور، يبدأ رئيس الجمهورية مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يوماً في نطاق مسؤولياته الدستورية والوطنية".

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وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجلس الوز

بغداد اليوم-بابل

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وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل نظ

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وذكر الجهاز، في بيان، أنه "اطّلع على

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