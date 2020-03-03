بأجر يومي.. العتبة العلوية تعلن توفر وظائف بقسم المراقبة والاتصالات

2020/03/03 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

أعلنت الأمانة العامة للعتبة العلوية، الثلاثاء، توفر عدد من الوظائف بصفة أجير يومي، للعمل في قسم المراقبة والاتصالات.

وذكرت الأمانة في بيان، أن الوظائف المطلوبة هي :

1- أُجير في شعبة البيانات / العدد (2) على ان يتوفر فيه ما يلي :

أ‌- مهندس اتصالات حاصل على شهادة ccna & mcitp.

ب- يمتلك خبرة عملية في مجال الشبكات والعمل على حقيبة الاوفس

2- اجراء في شعبة البحث والتطوير وبالاختصاصات التالية:

مصمم 3D يعمل على برامج :

sketchup, artcam, 3Dmax, solid works .

/العدد (2) حاصل على شهادة البكلوريوس.

صيانة الكترونية عامة (صيانة كارتات + شاشات + مكائن + اجهزة الكترونية ) / العدد (4) حاصل على دبلوم الكترونيك او بكلوريوس هندسة

ج- حرفي صناعة قوالب / العدد (2) حاصل على الابتدائية فما فوق.

ح- حرفي فايبر كلاس / العدد ( 1) حاصل على الابتدائية فما فوق.

خ- صباغ حرفي (صباغة سيارات , صباغة معادن ) / العدد ( 1) حاصل على الابتدائية فما فوق.

ودعت العتبة العلوية المقدسة كل من يجد في نفسه الكفاءة والخبرة للتقديم خلال مدة أقصاها (10) أيام من تاريخ نشر الإعلان، وذلك بإرسال رسالة (SMS) عبر الرقم (07435470245) على أن يذكر فيها ( الاسم الثلاثي/ محل السكن / المواليد / الاختصاص المطلوب).

شروط التقديم:

1- أن يكون المتقدم من سكنة محافظة النجف الأشرف حصراً.

2- التقديم للذكور فقط.

3 – أن يكون المتقدم حَسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجنحة أو جناية مخلة بالشرف .

4 – عدم ارتباطه بوظيفة حكومية أو استلامه اي راتب آخر من الجهات الحكومية.

5 - أن يكون متفرغا للعمل في القسم .

6 – يمتلك المتقدم القدرة على تحمل ضغوطات العمل.

7 – أن يكون المتقدم لائقاً طبياً للعمل في مجال اختصاصه.

8- أن يكون غير مستقيل من العتبة العلوية المقدسة أو تم إنهاء خدماته منها مسبقاً.

9- ان يتراوح عمر المتقدم (18-35).

بغداد اليوم-البصرة

تظاهر العشرات من رياضيي وناشطي قضاء الزبير غربي البصرة، الثلاثاء (03 اذار 2020)، بمشاركة الإدارة المحلية للقضاء، مستنكرين توقف عملية انشاء مشروع جامعة الزبير على ارض فارغة بمساحة 200 دونم.

وقال قائممقام الزبير عباس ماهر

بغداد اليوم - بغداد

قررت وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء، تقليص الدوام الرسمي لموظفي الوزارة بسبب انتشار فايروس كورونا.

ونصت وثيقة صادرة من الوزارة، على انه "تقرر تقليص الدوام الرسمي لموظفيها، وتقليل عدد المراجعين للوزارة".

بغداد اليوم- بابل

أفاد مصدر قضائي، الثلاثاء (03 آذار 2020)، بصدور حكم جديد على محافظ بابل السابق، كرار العبادي، بقضايا تتعلق بالتزوير.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "محكمة جنايات بابل، اصدرت حكماً بالسجن سبع سنوات لمحافظ بابل ا

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