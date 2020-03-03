بعد الغاء الرحلات بسبب “كورونا”.. شركة طيران عربية تطالب موظفيها بأخذ إجازة بدون راتب!

2020/03/03 | 16:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة طلبت شركة طيران الإمارات من موظفيها الحصول على إجازة تصل إلى شهر دون راتب بسبب فيروس كورونا والذي أدى لإلغاء العديد من الرحلات إلى أنحاء العالم.وألغت طيران الإمارات الرحلات لإيران والبحرين ولأغلب الوجهات في الصين بسبب الفيروس كما فرضت دول حول العالم قيودا صارمة على دخول الأجانب.وقال عادل أحمد آل […]

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