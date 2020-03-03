الصناعة والمعادن تقلص ساعات الدوام في الوزارة

2020/03/03 | 16:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين}أصدرت وزارة الصناعة والمعادن اليوم الثلاثاء بيانا حول سبل مواجهة فايروس كورونا والطرق الوقائية التي يمكن اتباعها، حيث أتى في بيان الوزارة تقليص الدوام الرسمي إلى 50٪ اعتباراً من اليوم 3/3/2020 ولغاية يوم 12/3/2020، ويتم إعادة النظر فيها على ضوء المستجدات التي ستحصل والتوصيات التي تأتي من وزارة الصحة،وذكر البيان الى استثناء المدراء العامين والمعاونين من هذا القرار،

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