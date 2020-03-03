التربية تُصدر توجيها لإدارات المدارس

2020/03/03 | 16:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] اوعزت وزارة التربية ، اليوم الثلاثاء، الى ادارات المدارس كافة في بغداد والمحافظات بضرورة التواجد في مقر عملهم ، بغية تسهيل مهمه الفرق الصحية للقيام بواجبها للوقاية من انتشار فايروس "كورونا" .

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