الصحة العراقية تعلن عن اجمالي الحالات المصابة بكورونا

2020/03/03 | 16:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية ، الاثنين، عن اجمالي الحالات المصابة بفايروس كورونا في العراق....

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