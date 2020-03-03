بغياب عبد المهدي.. مجلس الوزراء يبحث جهود مواجهة كورونا

2020/03/03 | 16:42 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي تنحيه عن معظم مهامه

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