صحيفة: قادة «حزب الله» دخلوا لبنان قادمين من إيران دون فحوصات «كورونا»

2020/03/03 | 16:42 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة كويتية بأن قادة «حزب الله» اللبناني دخلوا إلى بلدهم عائدين من #إيران حيث يتفشى فيروس «كورونا» القاتل دون الخضوع إلى أي فحوصات، عبر مطار رفيق الحريري.وقالت صحيفة

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