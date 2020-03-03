الأطباء العراقيون يواصلون الهرب إلى الخارج.. الرعاية الصحية في تراجع

2020/03/03 | 16:42 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت يعاني نظام الرعاية الصحية في #العراق من أزمات كثيرة، لعل أبرزها النقص الهائل في الدواء وفي أعداد العاملين القائمين على الرعاية الطبية، حيث يعمد الأطباء للهرب

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