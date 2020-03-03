اليسار العراقي من اللحدِ إلى المهدِ

2020/03/03 | 16:42 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد الباسم ليس المقصود هنا #الحزب_الشيوعي العراقي بكل تأكيد، بل اليسار كظاهرة شعبية، وكحالة رفضِ مدوية ومؤرقة للنظام الحاكم، وكأزمةٍ تواجه اليمين المتمكن والغني والمسيطر، وللأحزاب الأخطبوطية الحاضنة للسلطة بكل

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