الأسد يحدد موعد انتخابات البرلمان السوري

2020/03/03 | 16:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، مرسوماً بتحديد الاثنين 13/4/2020 موعداً لانتخابات أعضاء مجلس الشعب السوري (البرلمان).

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