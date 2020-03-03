الرئاسة الروسية ترجح عقد قمة «ثلاثية» تجمعها مع تركيا وإيران حول إدلب

2020/03/03 | 16:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الرئاسة الروسية عن أملها في خفض مخاطر المواجهات المحتدمة بين تركيا وقوات الجيش السوري في معظم مناطق إدلب.وعبّر الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن ثقة بلاده في

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