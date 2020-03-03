وثيقة.. العراق يطلق ترفيعات الموظفين وعلاواتهم ومستحقات العقود والاجور اليومية

2020/03/03 | 16:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، بإطلاق العلاوات والترفيعات ومستحقات العقود والاجور اليومية، بحسب الوثائق ادناه المذيلة بتوقيع الأمين العام لمجلس الوزراء نعيم الغزي.

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