بشأن فيروس كورونا.. التربية تُصدر توجيها لإدارات المدارس

2020/03/03 | 16:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أصدرت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، توجيهاً إلى إدارات المدارس بشأن تعفير المدارس من قبل “الفرق الصحية”، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وذكرت الوزارة في بيان تلقت” العهد نيوز” نسخة منه، أنها “اوعزت الى ادارات المدارس كافة في بغداد والمحافظات بضرورة التواجد في مقر عملهم، بغية تسهيل مهمه الفرق الصحية للقيام بواجبها للوقاية من […]

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