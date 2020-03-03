مجلس الوزراء يخصص جلسته حول جهود مواجهة فايروس كورونا

2020/03/03 | 16:52 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.



عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء ٣ آذار ٢٠٢٠، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير النفط الدك...

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