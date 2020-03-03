فيديو : وزير يرفض مصافحة ميركل بسبب كورونا

2020/03/03 | 17:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، وهو يرفض مصافحة المستشارة أنجيلا ميركل، ما وضع الأخيرة في موقف محرج أمام الكاميرات، وذلك حرصاً منه على الوقاية من عدوى فيروس كورونا الذي ينتشر في أوروبا بشكل كبير.بدورها ردت ميركل على سيهوفر بالسلام عن بعد، وأشارت للجميع من […]

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