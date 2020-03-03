اصابة طبيبة عراقية بفيروس كورونا في بغداد

2020/03/03 | 17:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر طبي يوم الثلاثاء بإصابة طبيبة عراقية بفيروس كورونا المستجد في احد مستشفيات العاصمة بغداد.

وابلغ المصدر شفق نيوز، بأن طبيبة مقيمة في مستشفى ببغداد تم الاشتباه باصابتها بفيروس كورونا واخضعت يوم امس للفحوصات المختبرية، مشيرا الى ان نتائج الفحوص ظهرات موجبة، وتم التأكد بمن أنها حاملة للفيروس.

واضاف المصدر ان الطبيبة تم عزلها بحجرة خاصة بمستشفى غازي الحريري في بغداد، لافتا الى ان حالتها الصحية غير مستقرة حاليا.

يشار إلى أن عدد الاصابات بفيروس كورونا ارتفع في العراق إلى 26 حالة بعد إعلان وزارة الصحة مساء أمس الاثنين تسجيل خمس حالات جديدة 3 منها في بغداد وحالتين في محافظتي ميسان والنجف.

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