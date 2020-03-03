صحة كردستان تعلن حجر أكثر من 180 اجنبياً للتأكد من عدم اصابتهم بـ ’’كورونا’’

2020/03/03 | 17:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - كردستان

أعلنت وزارة صحة اقليم كردستان، الثلاثاء، حجر أكثر من 180 اجنبياً للتأكد من عدم اصابتهم بـ ’’كورونا’’.

وقال وزير الصحة في اقليم كردستان سامان البرزنجي، في مؤتمر صحفي، إنه "تم حجر 184 سائحا وفدوا الى اراضي الاقليم خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الذين يخضعون للرقابة الصحية ضمن التدابير الوقائية للحيلولة دون تفشي فايروس كورونا الى 2484 شخصا".

وأضاف، انه" تم تحديد 27 مكانا في مناطق ومدن الاقليم مخصص لأولئك الاشخاص الوافدين من ايران الى اراضي كردستان بهدف الوقاية من انشار الفايروس".

وكانت وزارة داخلية إقليم كردستان اعلنت، الثلاثاء (03 آذار 2020)، تعليق العمل بدوائر الجنسية والجوازات والمرور والبطاقة الموحدة في الإقليم.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تقرر تعليق العمل بدوائر الجنسية والجوازات والمرور والبطاقة الموحدة، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد".

يُشار إلى أن وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت أول أمس، تسجيل أربع إصابات بفيروس "كورونا"، لعائلة كانت قادمة من إيران إلى محافظة السليمانية.

وكشف مدير عام دائرة صحة السليمانية، صباح نصر الدين، في وقت سابق من اليوم، عن صحة الأوضاع الصحية، للأشخاص المصابين بفيروس "كورونا"، في المحافظة.

وقال مدير عام الدائرة نصر الدين خلال مؤتمر صحفي، إن "المصابين الخمسة بفيروس كورونا هم من عائلة واحدة، واوضاعهم الصحية جيدة، وليس لديهم شكوى من أي مشكلة صحية يعانون منها".

وأضاف، أن "فيروس كورونا ينتقل عن طريق التلامس المباشر فقط"، داعياً "المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية والابتعاد عن الاماكن المزدحمة".

وأشار نصر الدين إلى أن "المصابين بفيروس كورونا يخضعون لرعاية طبية مستمرة، ونحن نقوم بفحصوات يومية ومستمرة للاشخاص العائدين من إيران للتاكد من عدم اصابتهم بالفيروس".

وأكد ان "دائرة صحة السليمانية اتخذت جميع الاجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وتوفير جميع المستلزمات الضرورية للكوادر الصحية التي لديها اتصال مباشر مع المرضى".

بغداد اليوم - بغداد

دعا تحالف "الوطن أولا" برئاسة النائب مثنى السامرائي ، الثلاثاء 3 اذار 2020، لعقد مؤتمر وطني واسع والاتفاق على وضع خارطة طريق تخرج البلاد من أزمتها.

وقال التحالف في بيان له إن "العملية السياسية تمر في أسوء

بغداد اليوم - بغداد

كشفت المتحدثة باسم ائتلاف النصر آيات المظفر، الثلاثاء (3 اذار 2020)، عن وضع زعيم الائتلاف حيدر العبادي شرطا وحيدا مقابل تسلم رئاسة الوزراء مجددا.

وقالت المظفر في تصريح صحفي تابعته ( بغداد اليوم )، إن "رئيس الا

بغداد اليوم-بغداد

خصص مجلس الوزراء، الثلاثاء (03 اذار 2020)، جلسته حول جهود مواجهة فايروس كورونا المستجد، وبرئاسة نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجلس الوز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة كردستان تعلن حجر أكثر من 180 اجنبياً للتأكد من عدم اصابتهم بـ ’’كورونا’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة كردستان تعلن حجر أكثر من 180 اجنبياً للتأكد من عدم اصابتهم بـ ’’كورونا’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).