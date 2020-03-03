الاستخبارات العسكرية: القبض على ثلاثة إرهابيين جنوبي الموصل

2020/03/03 | 17:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين جنوبي مدينة الموصل.وذكرت المديرية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، أن “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ (قيادة عمليات الانبار) وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٧٥، ألقت القبض على ثلاثة ارهابيين في قرية المستنطق جنوبي الموصل”.وأضاف البيان، أن […]

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