شاهد بالفيديو: معجب يركع أمام هيفاء وهبي على المسرح!

2020/03/03 | 17:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد لجأ أحد معجبي هيفاء وهبي، إلى الركوع على ركبتيه أمام الفنانة هيفاء وهبي على المسرح، بعد أن سمحت له بالصعود إلى الخشبة.واظهر مقطع فيديو من إحدى حفلات المغنية اللبنانية هيفاء وهبي يظهر فيه أحد معجبيها وهو يركع على ركبتيه أمامها على المسرح، وذلك بعد أن أهداها وردة، ثم جذبها من ذراعها، […]

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