حسين محمود التلاوي - البستان

2020/03/03 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_محمود_التلاوي عندما استيقظ من منامه، اقتحمت أنفه رائحة عطرية قوية.كانت الرائحة قوية، لكن ذهنه المشوش من أثر النوم لم يجد تفسيرًا سوى أن بعض الجيران رشوا أحد معطرات الجو في منزلهم؛ فتسللت الرائحة إلى منزله.لكنه عندما أزاح الغطاء من فوق رأسه مبعثر الشعر، انتفض جالسًا من فوره على الفراش في انتفاضة لم يعرفها جسده ربما منذ سنوات.لقد وجد نفسه وفراشه وسط بستان من الزهور.بالفعل كان الفراش وسط بستان زهور يمتلئ......

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