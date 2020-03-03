تركيا تعتقل صحفيين بسبب تغطيتهم «مأساة» المهاجرين في أدرنة

2020/03/03 | 17:11 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدمت السلطات التركية يوم أمس الاثنين، على اعتقال 9 صحفيين كانوا يعملون على تغطية أوضاع المهاجرين المأساوية في ولاية أدرنة شمال غربي البلاد.وقالت منظمة #مراسلون_بلا_حدود، إن قوات الأمن التركية

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