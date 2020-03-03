التربية والتعليم تنفيان إنهاء العام الدراسي الحالي واعتبار سنة عبور

2020/03/03 | 17:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارتا التربية والتعليم العالي ،اليوم الثلاثاء, إنهاء العام الدراسي الحالي للمراحل غير المُنتهية.

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