الكعبي: الوزارات ملزمة بتعيين حملة الشهادات العليا

2020/03/03 | 17:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاطب النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي جميع الوزارات بضرورة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 373 لسنة 2019، والقاضي بتعيين حملة الشهادات العليا.

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