2020/03/03 | 17:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة نفت وزارتا التربية والتعليم العالي ،اليوم الثلاثاء, إنهاء العام الدراسي الحالي للمراحل غير المُنتهية.وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق لوكالة الانباء العراقية وتابعتها وكالة “العهد نيوز” ، إن ” ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بان مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي ، قرَرا إنهاء العام الدراسي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الحالي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).