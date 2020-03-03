2020/03/03 | 17:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال وزير الطاقة الجزائري الذي يشغل منصب رئيس أوبك يوم الثلاثاء إن دول "أوبك+" ستبحث تخفيضات جديدة كبيرة لإنتاج النفط في اجتماعاتها التي تُعقد في فيينا هذا الأسبوع.

وقال الوزير محمد عرقاب لوكالة الأنباء الجزائرية إنه سيجري بحث إمكانية تنفيذ خفض جديد كبير عبر سحب كميات لم تُستهلك من السوق بسبب (تفشي) فيروس كورونا.

وأضاف الوزير أن الاتجاه هو صوب استمرار التخفيضات التي جرى تبنيها في ديسمبر كانون الأول 2019.



وقال ”هناك توافق بين أوبك والمنتجين المستقلين، بمن في ذلك روسيا، بشأن هذه النقطة“.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يدفع "أوبك+" لبحث خفض كبير في انتاج النفط) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يدفع "أوبك+" لبحث خفض كبير في انتاج النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).