الافراج عن الناشطة رنا الزيادي بعد اختطافها

2020/03/03 | 17:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /اعلنت الناشطة المعروفة رنا عبد الحليم صميدع الزيادي يوم الثلاثاء عن افراج عنها بعد اختطفها يوم امس في مدينة النجف، متهمة حماية زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالتدبير لعملية الاختطاف.

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