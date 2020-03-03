2020/03/03 | 17:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يدور الحديث داخل الأروقة القانونية والسياسية، بأن رئيس الحكومة المنتظر تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، سيكون الفرصة الأخيرة لمجلس النواب، في حال لم ينجح بالاتفاق ومنح الثقة إليه، ربما سيواجه البرلمان “خطورة حله”.سائرون “متحمسة” وقال النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، في بيان تلقت “يس عراق” نسخة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المكلف المرتقب يمثل “الفرصة الأخيرة”.. عبدالمهدي “حجر عثرة” أمام رئيس الجمهورية لحل البرلمان!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المكلف المرتقب يمثل “الفرصة الأخيرة”.. عبدالمهدي “حجر عثرة” أمام رئيس الجمهورية لحل البرلمان!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).