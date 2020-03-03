أهداها لهُ “داعش” كَـ “مُكافأة”.. الحكم بالإعدام لشخص اعتَدى على فتاة إيزيديّة

2020/03/03 | 17:58 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل نت تعود قصص الإيزيديين في #العراق من جديد، وربما ما تعرّضوا له من مختلف الأعمار والأجناس، من عذابات على مر السنوات القليلة المنصرمة، هو السبب في ذلك.

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