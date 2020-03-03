شرطة ديالى تلقي القبض على سارق بعد ساعتين من سرقته سيارة

2020/03/03 | 18:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الثلاثاء، عن القبض على سارق سيارة في قضاء خانقين، بعد ساعتين من تنفيذ السرقة.

وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "بعد ورود معلومات عن قيام شخص بسرقة سيارة من احدى ساحات وقوف السيارات في قضاء خانقين تم تشكيل فريق امني من قسم مكافحة الاجرام في قيادة شرطة ديالى باشراف مباشر من قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري".

واضاف ان "مدير قسم مكافحة الاجرام العميد هيثم حكمت جاسم وبعد جمع المعلومات الدقيقة من خلال كامرات المراقبة القريبة من محل الحادث تم الوصول الى السارق بعد ساعتين من سرقته للسيارة في قضاء خانقين شمال شرق المحافظة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

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