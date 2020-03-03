الزوراء يسقط يفخ التعادل امام امانة بغداد

2020/03/03 | 18:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

سقط الزوراء بفخ التعادل السلبي امام مضيفه امانة بغذاد في افتتاح مباريات الدور الرابع.

ورغم محاولات الفريقين الا ان الكرة لم تدخل الشباك وانتهت النتيجة سلبية.

ورفع الزوراء رصيده الى سبع نقاط من ثلاث مباريات مقابل فيما اصبح رصيد امانة بغداد نقطتين.

وفي لقاء اخر حقق النجف فوزا ثمينا على الكهرباء بهدف وحيد سجله علي صلال في الدقيقة الخامسة من المباراة.

واصبح رصيد النجف الان سبع نقاط من اربع مباريات مقابل نقطة للكهرباء بتعادله مع الشرطة.

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